Arnold Schwarzenegger | “Mercoledì è stata la notte dei cristalli degli Stati Uniti

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5—(@) January 10, 2021 “Il peggior presidente di sempre”., attore ed ex governatore repubblicano della California, non usa mezzi termini con Donald Trump e paragona i fatti di Capitol Hill alladeidel 1938, in epoca nazista. Nel video pubblicato su Twitter, che ha raccolto immediatamente migliaia di consensi e ricondivisioni in poche ore,ha raccontato della propria infanzia in Austria, dove è nato nel 1947 e cresciuto con il duro ricordo di quella, durante la quale furono commesse violenze contro gli ebrei da parte dei nazisti, “gli ...