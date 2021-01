Vacanza in monastero | 10 indirizzi da provare quando potremo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 gennaio 2021) Non si sa ancora quando potremo tornare a viaggiare, ma una cosa è certa: cercheremo luoghi lontani dalla folla, dove riprendere confidenza pian piano con il mondo, stare a contatto con la natura per rigenerarci. Offrono tutto questo e molto altro i monasteri, i conventi, le abbazie che, tra i luoghi più belli d’Italia, accolgono fedeli desiderosi di provare l’esperienza di un ritiro spirituale ma anche non credenti a caccia di silenzi per ritrovare se stessi.