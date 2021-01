Traguardo per Bianca Guaccero, che non dimentica: “addii dolorosi” (Di sabato 9 gennaio 2021) La meravigliosa Bianca Guaccero commuove i fan su Instagram, svelando il Traguardo che sta per tagliare: “mi sento ancora quella ragazza che…” Bianca Guaccero (fonte foto: Instagram, @ BiancaGuacceroreal)Una conduttrice dal grande successo, amatissima dal pubblica e il cui volto è associato al programma dal grande seguito ‘Detto Fatto’, la bella e brava Bianca Guaccero condivide uno scatto molto dolce su Instagram, con tutti i suoi fan e follower: non manca un pensiero rivolto al passato. È un momento particolare, di certo non comune, quello che l’attrice e conduttrice si sta preparando a vivere: quest’ultima infatti, chi la segue da tempo e con costanza ne sarà a conoscenza, si prepara a tagliare il ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) La meravigliosacommuove i fan su Instagram, svelando ilche sta per tagliare: “mi sento ancora quella ragazza che…”(fonte foto: Instagram, @real)Una conduttrice dal grande successo, amatissima dal pubblica e il cui volto è associato al programma dal grande seguito ‘Detto Fatto’, la bella e bravacondivide uno scatto molto dolce su Instagram, con tutti i suoi fan e follower: non manca un pensiero rivolto al passato. È un momento particolare, di certo non comune, quello che l’attrice e conduttrice si sta preparando a vivere: quest’ultima infatti, chi la segue da tempo e con costanza ne sarà a conoscenza, si prepara a tagliare il ...

ItalianAirForce : ??103 candeline oggi per il Maresciallo Luigi Pasqui! Un traguardo eccezionale per un uomo che per 32 anni ha prest… - Radio3tweet : Buon compleanno a @Radio3scienza che oggi compie 18 anni! Per festeggiare il traguardo le voci, i sogni e le aspett… - OptaPaolo : 20 - Cristiano #Ronaldo ha tagliato il traguardo dei 20 gol per la 15ª stagione consecutiva tra club e Nazionale. S… - PescaraCalcio : ??? #DamirCeter 'Gli attaccanti vivono per il gol e quando riescono a segnare sono felici. Vorrei aiutare la squadra… - FalcionelliFede : RT @ItalianAirForce: ??103 candeline oggi per il Maresciallo Luigi Pasqui! Un traguardo eccezionale per un uomo che per 32 anni ha prestato… -

Ultime Notizie dalla rete : Traguardo per Vaccino ReiThera: risultati incoraggianti. Se autorizzato, un traguardo per l'Italia La Voce di New York Per la Giunta regionale un week end in visita ai centri dove si vaccina contro il Covid

Visite in programma dalla mattina di sabato fino al pomeriggio di domenica. Per presidente e assessori 13 appuntamenti in calendario da Piacenza a Rimini ...

Dakar 2021: Loeb è arrivato al bivacco solo nella notte!

Sebastien ieri è rimasto bloccato nove ore nel deserto in attesa del camion di assistenza per riparare un braccio della sospensione rotto sul suo Hunter. Il nove volte campione del mondo WRC non si è ...

Visite in programma dalla mattina di sabato fino al pomeriggio di domenica. Per presidente e assessori 13 appuntamenti in calendario da Piacenza a Rimini ...Sebastien ieri è rimasto bloccato nove ore nel deserto in attesa del camion di assistenza per riparare un braccio della sospensione rotto sul suo Hunter. Il nove volte campione del mondo WRC non si è ...