Tragedia in India, 10 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale (Di sabato 9 gennaio 2021) Dieci neonati morti in India. La Tragedia si è consumata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale a Bhandara, nello stato di Maharashtra. Secondo una prima ricostruzione, i neonati avrebbero perso la vita per un incendio, forse provocato da un corto circuito, divampato nel reparto in cui si trovavano 17 bambini. Dieci neonati morti in India: i più "grandi" avevano tre mesi di vita Lo confermano i principali media Indiani questa mattina.

