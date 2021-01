Tangenziale di Napoli, dall’11 al 15 gennaio chiusura notturna dell’uscita “Vomero-via Cilea” (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tangenziale di Napoli informa che, in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dal giorno 11/1/2021 al giorno 15/1/2021 verranno chiuse al traffico sia la rampa d’uscita “via Cilea” (per i veicoli provenienti dai caselli “Vomero”, rampa d’uscita alternativa consigliata “via Caldieri”) sia la rampa d’ingresso “via Cilea” (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, rampa d’ingresso alternativa consigliata “via Pigna/via Caldieri”). In riferimento alle chiusure programmate si comunica che nel caso di doppio pagamento del pedaggio conseguente all’uscita anticipata ed al successivo rientro sull’asse autostradale è possibile, conservando i doppi scontrini richiedere il rimborso secondo le seguenti modalità: Vai al documento Nel tratto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidiinforma che, in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dal giorno 11/1/2021 al giorno 15/1/2021 verranno chiuse al traffico sia la rampa d’uscita “via” (per i veicoli provenienti dai caselli “”, rampa d’uscita alternativa consigliata “via Caldieri”) sia la rampa d’ingresso “via” (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, rampa d’ingresso alternativa consigliata “via Pigna/via Caldieri”). In riferimento alle chiusure programmate si comunica che nel caso di doppio pagamento del pedaggio conseguente all’uscita anticipata ed al successivo rientro sull’asse autostradale è possibile, conservando i doppi scontrini richiedere il rimborso secondo le seguenti modalità: Vai al documento Nel tratto ...

Tangenziale di Napoli informa che, nelle quattro notti consecutive di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la rampa di entrata e di uscita "via ...

