Soluzione Quiz Pozioni 6 – Harry Potter

Leggi su dailynews24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Laalè il distallato di morte vivente. Questa pozione è estremamente potente che spedisce chi la beve in un sonno simile alla morte, come se la vita della persona stessa fosse appesa ad un filo. Se hai indovinato la risposta ti faccio i miei complimenti! Se non è stato così sono siuro L'articolo