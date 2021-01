Scuole superiori chiuse lunedì 11 gennaio in 15 regioni. Quattro governatori le riaprono a febbraio (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 15 le regioni che hanno rinviato l’apertura delle superiori prevista per lunedì 11. Le ultime in ordine di tempo ad unirsi al fronte del rinvio sono state Emilia Romagna e Lazio che si uniscono alla Lombardia che qualche ora prima si era espressa in tal senso. L’unica regione che ripartirà lunedì prossimo con le Scuole superiori in presenza al 50 per cento è la Toscana. Come ha spiegato il governatore Eugenio Giani, “Abbiamo un livello di contagi che lo consente e un piano che ci farà vaccinare tutti”. Interessante la scelta di Liguria e Lazio: i due governatori Toti (centrodestra) e Zingaretti (centrosinistra) hanno optato per la scelta prudenziale e hanno scelto lunedì 18 come nuova data di affaccio delle superiori alla classe, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 15 leche hanno rinviato l’apertura delleprevista per11. Le ultime in ordine di tempo ad unirsi al fronte del rinvio sono state Emilia Romagna e Lazio che si uniscono alla Lombardia che qualche ora prima si era espressa in tal senso. L’unica regione che ripartiràprossimo con lein presenza al 50 per cento è la Toscana. Come ha spiegato il governatore Eugenio Giani, “Abbiamo un livello di contagi che lo consente e un piano che ci farà vaccinare tutti”. Interessante la scelta di Liguria e Lazio: i dueToti (centrodestra) e Zingaretti (centrosinistra) hanno optato per la scelta prudenziale e hanno scelto18 come nuova data di affaccio dellealla classe, ...

DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - RegLombardia : ??Ordinanza regionale n. 676 dell’8/01/21 Dall’11 al 24/01 gli studenti delle scuole superiori e delle istituzioni f… - RegioneLazio : REGIONE LAZIO, 100% #DAD PER SCUOLE SUPERIORI FINO AL 18/01 Nella Regione Lazio 100% #didattica a distanza per le s… - AscomPv : RT @RegLombardia: ??Ordinanza regionale n. 676 dell’8/01/21 Dall’11 al 24/01 gli studenti delle scuole superiori e delle istituzioni formati… - CorriereRomagna : Zona arancione, scuole superiori in presenza solo dal 25 - -