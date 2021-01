Ricetta Filetto di manzo in crosta | ecco il piatto domenicale d’eccezione

Leggi su giornal

(Di sabato 9 gennaio 2021)diin– Per il pranzocerchiamo sempre qualchenuovo per deliziare chi siede alle nostre tavole. Ed allora vi consiglio di provare assolutamente questdiin. La carne viene arricchita dal sapore dello scrigno di pasta sfoglia, che conferisce alla carne ancora più gusto e bontà. Questaè di origini antiche, risale al 1660. Ad ogni modo voi provatela e non ve ne pentirete.diin– INGREDIENTI INGREDIENTI PER 4 PERSONE 600 g didi300 g di pasta sfoglia 200 g di mortadella 150 g di scamorza 150 g di ...