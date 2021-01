Pescara – Scontro frontale Suv e Scooter | un ferito grave

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ad avere la peggio a causa delloè stato il giovane in sella al motorino che è stato ricoverato in ospedale. Incidente stradale in via di Sotto nella zona diColli nella serata di ieri, venerdì 8 gennaio. Loha coinvolto 2 veicoli: un suv, una Hyundai ix35, e un motorino di un rider che effettua consegne

Boboj29 : @biramoni Tu hai il Chievo che e' un brutto cliente , noi il Pescara ,scontro salvezza, lo affrontiamo con 6 titola… - FootStatsCalcio : Fra Antonio Conte, #Inter, e Giovanni Stroppa, #Crotone, c’è solo un precedente scontro diretto in #SerieA. Era la… -

Ad avere la peggio a causa dello scontro è stato il giovane in sella al motorino che è stato ricoverato in ospedale. Incidente stradale in via di Sotto nella zona di Pescara Colli nella serata di ieri ...Il 2021 del Teramo parte dal Bonolis e dall'Avellino, scontro diretto playoff considerato che i Lupi sono a pari punti in classifica ed al terzo posto come i ...