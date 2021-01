Parma, Carli fa mea culpa: «Quello che meritava di pagare più di tutti sono io» (Di sabato 9 gennaio 2021) Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo allenatore D’Aversa Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo allenatore Roberto D’Aversa. Le sue parole. «Liverani ha pagato una fase difficile ma Quello che meritava di pagare più di tutti sono io. Non è colpa di Liverani se ci sono stati questi risultati, mi sento in difficoltà nei suoi confronti e in quelli di tutti. So che dobbiamo lottare, e una figura migliore di D’aversa non ci può essere. C’è dispiacere ma deve passare in fretta, diamo le energie al mister per dargli possibilità di tirarci fuori. E’ l’unica persona che può aiutarci. Spero ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Marcello, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo allenatore D’Aversa Marcello, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo allenatore Roberto D’Aversa. Le sue parole. «Liverani ha pagato una fase difficile machedipiù diio. Non è colpa di Liverani se cistati questi risultati, mi sento in difficoltà nei suoi confronti e in quelli di. So che dobbiamo lottare, e una figura migliore di D’aversa non ci può essere. C’è dispiacere ma deve passare in fretta, diamo le energie al mister per dargli possibilità di tirarci fuori. E’ l’unica persona che può aiutarci. Spero ...

