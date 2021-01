Napoli, accordo con l’agente: Zaccagni a un passo dagli azzurri (Di sabato 9 gennaio 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno trovato l’accordo con l’agente di Zaccagni, concorrenza sbaragliata Le prestazioni di Mattia Zaccagni, che gli hanno permesso anche di conquistare la chiamata della Nazionale, non hanno lasciato indifferenti le big del nostro campionato con Roma, Lazio e Milan interessatissime al calciatore. A sbaragliare la concorrenza, però, è stato il Napoli che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe a un passo dal chiudere l’affare. Al Verona, dove resterà fino a fine stagione, circa 14 milioni tra bonus e parte fissa. Trovato anche l’accordo con l’agente Fausto Pari, con le trattative che sono andate in maniera spedita. Restano da definire gli ultimi dettagli con i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Calciomercato: glihanno trovato l’condi, concorrenza sbaragliata Le prestazioni di Mattia, che gli hanno permesso anche di conquistare la chiamata della Nazionale, non hanno lasciato indifferenti le big del nostro campionato con Roma, Lazio e Milan interessatissime al calciatore. A sbaragliare la concorrenza, però, è stato ilche, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe a undal chiudere l’affare. Al Verona, dove resterà fino a fine stagione, circa 14 milioni tra bonus e parte fissa. Trovato anche l’conFausto Pari, con le trattative che sono andate in maniera spedita. Restano da definire gli ultimi dettagli con i ...

