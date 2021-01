Matteo Salvini e l'ipotesi Draghi premier al posto di Conte (Di sabato 9 gennaio 2021) Il vertice tra i renziani e il premier è finito ancora una volta con un nulla di fatto. Ma le dimissioni delle ministre non arrivano. E ora il penultimatum si sposta a martedì. Mentre il leader della ... Leggi su today (Di sabato 9 gennaio 2021) Il vertice tra i renziani e ilè finito ancora una volta con un nulla di fatto. Ma le dimissioni delle ministre non arrivano. E ora il penultimatum si sposta a martedì. Mentre il leader della ...

stanzaselvaggia : Quindi, dopo aver passato il Natale con i clochard, Matteo Salvini ha affidato l’assessorato alle POLITICHE SOCIALI… - a_padellaro : OCCHIO A TUTTI I TRUMP: PURE A QUELLI D'ITALIA Non sfotterò Matteo Salvini, quello delle photo opportunity con Dona… - Agenzia_Ansa : Si scatena la polemica per la #mascherina con il volto di Paolo #Borsellino indossata da Matteo #Salvini a… - GiordanoBattini : RT @stanzaselvaggia: Quindi, dopo aver passato il Natale con i clochard, Matteo Salvini ha affidato l’assessorato alle POLITICHE SOCIALI al… - thomasgagliard1 : RT @PBerizzi: Nel mio libro #NazItalia ho rivelato l'incontro in una città delle #Marche tra Matteo #Salvini e Salvatore Annacondia, detto… -