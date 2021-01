Justin Laevens, il primo ciclista a fare coming out: “Voglio essere un esempio” (Di sabato 9 gennaio 2021) Justin Laevens è un ciclista belga di 19 anni. Durante un’intervista al sito Sportnu.be, quasi casualmente, ha reso nota la sua omosessualità. Di seguito, la traduzione riportata dall’edizione online del Corriere della Sera. Ci pensavo da anni, è stato un grande passo. I miei genitori erano molto positivi, mentre io temevo che magari qualcuno nell’ambiente avrebbe cominciato a guardarmi in modo diverso. Nel mondo dello sport è difficile uscire allo scoperto, ma io Voglio essere un esempio per tutti quelli che sono ancora rintanati nel guscio. Spero che le mie parole possano dare coraggio anche a chi ancora si nasconde. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021)è unbelga di 19 anni. Durante un’intervista al sito Sportnu.be, quasi casualmente, ha reso nota la sua omosessualità. Di seguito, la traduzione riportata dall’edizione online del Corriere della Sera. Ci pensavo da anni, è stato un grande passo. I miei genitori erano molto positivi, mentre io temevo che magari qualcuno nell’ambiente avrebbe cominciato a guardarmi in modo diverso. Nel mondo dello sport è difficile uscire allo scoperto, ma iounper tutti quelli che sono ancora rintanati nel guscio. Spero che le mie parole possano dare coraggio anche a chi ancora si nasconde. L'articolo ilNapolista.

