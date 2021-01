I nemici della scuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Adesso i sindacati della scuola sono molto imbronciati per le mancate riaperture e chiedono conto. Nei giorni scorsi si sono molto risentiti perché nella riorganizzazione delle riaperture sono stati consultati poco e hanno visto buttata all’ortiche l’autonomia scolastica. Qualche cane sciolto tra i professori voleva anche scioperare. L’ipotesi di ingresso in due orari differenti aveva innescato molti nervosismi. Eh no, alle dieci non entro, non sto a scuola fino alle quattro del pomeriggio. Perché no, non si possono chiedere soluzioni ottimali nell’emergenza. Nelle proteste di questi giorni c’è un po’ di tutto e mischiato nel tutto entra l’allarmismo a piene mani dei media sul virus, che serve a giustificare ogni cosa, spesso senza spiegare. I ragazzi delle superiori vogliono rientrare in classe, ma hanno anche paura. I professori ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Adesso i sindacatisono molto imbronciati per le mancate riaperture e chiedono conto. Nei giorni scorsi si sono molto risentiti perché nella riorganizzazione delle riaperture sono stati consultati poco e hanno visto buttata all’ortiche l’autonomia scolastica. Qualche cane sciolto tra i professori voleva anche scioperare. L’ipotesi di ingresso in due orari differenti aveva innescato molti nervosismi. Eh no, alle dieci non entro, non sto afino alle quattro del pomeriggio. Perché no, non si possono chiedere soluzioni ottimali nell’emergenza. Nelle proteste di questi giorni c’è un po’ di tutto e mischiato nel tutto entra l’allarmismo a piene mani dei media sul virus, che serve a giustificare ogni cosa, spesso senza spiegare. I ragazzi delle superiori vogliono rientrare in classe, ma hanno anche paura. I professori ...

Marcozanni86 : Questo, poi parler rimossa da google store. Se non lo capite ora che iDemocratici politicamente corretti sono i pri… - ItaliaViva : Abbiamo assistito a delle immagine drammatiche nelle ultime ore, vergognose. Non basta solo condannarle, bisogna co… - marcocappato : Quella mia volta a San Patrignano: personalissima storia dell'accordo #Muccioli #Pannella e di 25 anni di occasio… - LuigiColline : RT @Marcozanni86: Questo, poi parler rimossa da google store. Se non lo capite ora che iDemocratici politicamente corretti sono i primi nem… - giovanni_7 : RT @Marcozanni86: Questo, poi parler rimossa da google store. Se non lo capite ora che iDemocratici politicamente corretti sono i primi nem… -

Ultime Notizie dalla rete : nemici della I ristoratori sembrano i veri nemici del Paese - ItaliaOggi.it Italia Oggi I nemici della scuola

La data del 18 gennaio per tornare a sciare resta fuori discussione. Quella per la riapertura delle superiori ancora non c’è ...

GF Vip, la strana e inspiegabile rivelazione di Dayane Mello sull’avvocato

Grande Fratello Vip 5, la strana e inspiegabile rivelazione della concorrente Dayane Mello sull’avvocato. Ecco cosa si è lasciata scappare ...

La data del 18 gennaio per tornare a sciare resta fuori discussione. Quella per la riapertura delle superiori ancora non c’è ...Grande Fratello Vip 5, la strana e inspiegabile rivelazione della concorrente Dayane Mello sull’avvocato. Ecco cosa si è lasciata scappare ...