Grande Fratello Vip: la mamma di Pierpaolo Pretelli manda un messaggio ad Elisabetta Gregoraci (Di sabato 9 gennaio 2021) Nelle ultime ore sul web sta circolando uno screen con alcuni messaggi tra la mamma di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. La mamma, la signora Margherita, ha scelto di contattare la celebre showgirl italiana per farle i complimenti. Alcuni, però, hanno ipotizzato che tale gesto potrebbe significare una sorta di mancanza di rispetto nei confronti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Nelle ultime ore sul web sta circolando uno screen con alcuni messaggi tra ladied. La, la signora Margherita, ha scelto di contattare la celebre showgirl italiana per farle i complimenti. Alcuni, però, hanno ipotizzato che tale gesto potrebbe significare una sorta di mancanza di rispetto nei confronti L'articolo

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - ilfoglio_it : Dopo vent’anni di Grande Fratello, quindici di YouTube, dieci di Facebook, ecco l’esplosione dello spettacolo che c… - MaxdeiTOS : @ilciccio67 Il fatto che non parli di politica estera, pandemia, Grange Fratello fa di questo tweet un grande tweet. - ladytrashh : #tzvip è diventato inguardabile questo grande fratello, tra prolungamenti insensati, persone che non stanno bene ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Francesco Oppini trasloca con la fidanzata: "Vogliamo diventare genitori" LiberoQuotidiano.it Alba Parietti cambia look e posta la foto sui social: irriconoscibile

Merito, senza dubbio, dei preziosi insegnamenti veicolati dai genitori, Franco Oppini e Alba Parietti. Ciò che ha colpito soprattutto di Francesco Oppini è l’estrema educazione e garbo. Alba Parietti ...

Grande Fratello Vip: la mamma di Pierpaolo Pretelli manda un messaggio ad Elisabetta Gregoraci

Nelle ultime ore sul web sta circolando uno screen con alcuni messaggi tra la mamma di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. La mamma, la signora ...

Merito, senza dubbio, dei preziosi insegnamenti veicolati dai genitori, Franco Oppini e Alba Parietti. Ciò che ha colpito soprattutto di Francesco Oppini è l’estrema educazione e garbo. Alba Parietti ...Nelle ultime ore sul web sta circolando uno screen con alcuni messaggi tra la mamma di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. La mamma, la signora ...