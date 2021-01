Gotti: «Napoli? Cercheremo di andare a toccare tutti i loro nervi scoperti» (Di sabato 9 gennaio 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia della sfida contro il Napoli. Le sue parole Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bianconero alla vigilia del match contro il Napoli. Mister, a Bologna non è piaciuto il primo tempo della squadra. È ripartito da quello nel lavoro in vista del Napoli? «Non mi era piaciuto il primo tempo anche se non mi sembra corretto dire che si sia sbagliato l’approccio. Nel primo quarto d’ora la squadra non ha fatto una brutta prova, poi complice l’infortunio di Forestieri che ha comunque cercato di rimanere in campo (peggiorando la sua situazione fisica) abbiamo giocato un po’ penalizzati nei 10-15 minuti seguenti. È stata semmai la gestione dei due periodi di svantaggio a non lasciarmi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia della sfida contro il. Le sue parole Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bianconero alla vigilia del match contro il. Mister, a Bologna non è piaciuto il primo tempo della squadra. È ripartito da quello nel lavoro in vista del? «Non mi era piaciuto il primo tempo anche se non mi sembra corretto dire che si sia sbagliato l’approccio. Nel primo quarto d’ora la squadra non ha fatto una brutta prova, poi complice l’infortunio di Forestieri che ha comunque cercato di rimanere in campo (peggiorando la sua situazione fisica) abbiamo giocato un po’ penalizzati nei 10-15 minuti seguenti. È stata semmai la gestione dei due periodi di svantaggio a non lasciarmi ...

