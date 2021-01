Gli ultimi tweet di Trump, l’autocrate fallito pronto a ritirarsi nel suo Magastan (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter licenzia il presidenteIl senso di strapotere globale totale di Jack Dorsey e dei suoi deve aver raggiunto il picco ieri dopo pranzo, ora californiana (ma lui era in Polinesia, sempre perché può). Quando Twitter, dopo pressioni interne ed esterne, ha sospeso definitivamente l’account del presidente degli Stati Uniti. Ed è stato come tagliare i capelli a un Sansone imbolsito e bisognoso di Tso. Il Sansone, che il giorno prima aveva letto un comunicato non-golpista con faccia da ostaggio, ieri mattina ha ripreso a twittare cose discutibili ed è stato licenziato. Ha provato a twittare dall’account ufficiale della Casa Bianca ma l’hanno cancellato anche lì, e intanto Apple e Google hanno rimosso l’app di Parler, il social network dei Trumpiani sediziosi. La notizia ha fatto un’enorme impressione, soprattutto su Twitter. Ha messo in secondo piano la richiesta ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter licenzia il presidenteIl senso di strapotere globale totale di Jack Dorsey e dei suoi deve aver raggiunto il picco ieri dopo pranzo, ora californiana (ma lui era in Polinesia, sempre perché può). Quando Twitter, dopo pressioni interne ed esterne, ha sospeso definitivamente l’account del presidente degli Stati Uniti. Ed è stato come tagliare i capelli a un Sansone imbolsito e bisognoso di Tso. Il Sansone, che il giorno prima aveva letto un comunicato non-golpista con faccia da ostaggio, ieri mattina ha ripreso a twittare cose discutibili ed è stato licenziato. Ha provato a twittare dall’account ufficiale della Casa Bianca ma l’hanno cancellato anche lì, e intanto Apple e Google hanno rimosso l’app di Parler, il social network deiiani sediziosi. La notizia ha fatto un’enorme impressione, soprattutto su Twitter. Ha messo in secondo piano la richiesta ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Rsa, gli ultimi contagiati erano già vaccinati: il virus covava da pochi giorni LA NAZIONE Chiara Ferragni, paura per una caduta in gravidanza: «Visita di controllo, non si sa mai»

Piccolo spavento per Chiara Ferragni, che ha raccontato sui social di essere caduta e di essere corsa a fare una nuova ecografia a poche ore di distanza dall'ultima per essere ...

Allerta dei presidi del Lazio: licei,ora si rischia di non riaprire il 18

Si teme un'ulteriore slittamento del ritorno alla didattica in presenza se, dalla prossima settimana, nel Lazio scatterà la zona arancione. Rusconi, portavoce dei dirigenti scolastici: «Nodi irrisolti ...

Piccolo spavento per Chiara Ferragni, che ha raccontato sui social di essere caduta e di essere corsa a fare una nuova ecografia a poche ore di distanza dall'ultima per essere ...