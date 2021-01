Giulia Salemi fidanzata fuori dal Gf Vip? Le voci turbano Pretelli (Di sabato 9 gennaio 2021) Alcuni persone fuori dalla casa del Grande Fratello Vip mettono in guardia Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi accusata di avere un fidanzato fuori Sembrava procedere a gonfie vele la ‘relazione’ nata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 9 gennaio 2021) Alcuni personedalla casa del Grande Fratellomettono in guardia Pierpaoloaccusata di avere un fidanzatoSembrava procedere a gonfie vele la ‘relazione’ nata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - 887Gate : Giulia salemi guarda che scoparti tutti in diretta non fa di te una star - EireenViolet : “Pierpaolo era molto più preso da Elisabetta”! Stangata a Giulia Salemi:così DAYANE semplicemente dicendo la verit… - reservequestion : RT @ccamalow_: Giulia:”Tommaso io da te ogni tanto vorrei quell’abbraccio in più” E dopo questa affermazione possiamo confermare che Giulia… - Blusba : -