Crollo arco borbonico, mobilitazione dei movimenti identitari a Napoli (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – mobilitazione sul lungomare di Napoli a via Partenope dopo il Crollo, avvenuto lo scorso 2 gennaio, dell'arco borbonico. Sul muretto che affaccia sui resti del arco del 700 le associazioni dalla Confederazione movimenti identitari si sono radunate nella giornata di oggi per palesare il proprio degno dopo il Crollo dell'arco, avvenuto dopo anni di denunce per incuria e abbandono. "D'Italia si muore" si legge su un cartello affisso dai manifestanti lungo via Partenope, dove oggi compiano anche alcune bandiere del Regno delle due Sicilie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

