Covid, dati aggiornati in Abruzzo all’8 gennaio, +160 positivi su 2050 tamponi, 9 i morti (Di sabato 9 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 37038 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 160 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 93 anni). *(il totale risulta inferiore di 2 unità, in quanto sono stati sottratti casi risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 20, di cui 14 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1274 (di età compresa tra 61 e 96 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 3 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 24672 dimessi/guariti (+374 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 9 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 37038 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 160 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 93 anni). *(il totale risulta inferiore di 2 unità, in quanto sono stati sottratti casi risultati duplicati) Icon età inferiore ai 19 anni sono 20, di cui 14 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1274 (di età compresa tra 61 e 96 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 3 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casisono compresi anche 24672 dimessi/guariti (+374 ...

La campagna per il vaccino anti Covid fa sempre più fatica a ingranare. Al problema dell’approvvigionamento delle fiale si aggiunge ora la grana della mancanza dei vaccinatori.

Coronavirus, morto lo storico giornalista vastese Giuseppe Catania. Si era aggravato il giorno dell'Epifania

Il Covid si è portato via anche il decano della stampa vastese Giuseppe Catania: 91 anni, nato a Santo Stefano di Canastra in provincia di Messina, era tra le memorie storiche del ...

