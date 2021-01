Cedimento in Fipili, intervento in due fasi (Di sabato 9 gennaio 2021) LASTRA A SIGNA - Il maltempo sul territorio del Comune di Lastra a Signa ha causato in via di Carcheri, all'altezza del lago Il Chiuso, il Cedimento del muro di contenimento della Fi-Pi-Li, all'... Leggi su gazzettadilivorno (Di sabato 9 gennaio 2021) LASTRA A SIGNA - Il maltempo sul territorio del Comune di Lastra a Signa ha causato in via di Carcheri, all'altezza del lago Il Chiuso, ildel muro di contenimento della Fi-Pi-Li, all'...

zazoomblog : Cedimento in Fipili intervento in due fasi - #Cedimento #Fipili #intervento - metfirenze : FiPiLi, aggiornamento sul cedimento di un muro di contenimento all'altezza di Lastra a Signa - QuiNewsFirenze : Cedimento in Fipili, intervento in due fasi - muoversintoscan : ?? In #FiPiLi, scambio di carreggiata per lavori in seguito al cedimento del muro di contenimento tra i km 9,7 e 11,… - muoversintoscan : ?? Nel Comune di #LastraASigna causa cedimento del muro di contenimento della #FiPiLi, Via di Carcheri è stata chius… -