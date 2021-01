Benevento-Atalanta 1-4: super Ilicic, Dea vincente (Di sabato 9 gennaio 2021) Altra sontuosa prestazione dell’Atalanta, che sbanca il Ciro Vigorito con un poker di assoluta classe. Apre le danze Ilicic nel primo tempo, poi Sau pareggia nella ripresa. L’Atalanta però è un martello pneumatico e ritrova il sorpasso con Tòloi e Zapata. Nel finale Muriel chiude Benevento-Atalanta con il quarto gol. Benevento che torna a perdere dopo la gara col Cagliari, l’Atalanta al momento è quarta. Quali sono le formazioni ufficiali? Piove sul bagnato per Inzaghi, che all’ultimo momento deve rinunciare alla fantasia di Caprari, fuori per un problema fisico. Ad affiancare quindi Improta sulla trequarti c’è Sau, entrambi a supporto di Lapadula. Centrocampo formato da Schiattarella, Ionita e infine Dabo. In difesa Foulon, Glik, Barba e Maggio. In porta c’è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Altra sontuosa prestazione dell’, che sbanca il Ciro Vigorito con un poker di assoluta classe. Apre le danzenel primo tempo, poi Sau pareggia nella ripresa. L’però è un martello pneumatico e ritrova il sorpasso con Tòloi e Zapata. Nel finale Muriel chiudecon il quarto gol.che torna a perdere dopo la gara col Cagliari, l’al momento è quarta. Quali sono le formazioni ufficiali? Piove sul bagnato per Inzaghi, che all’ultimo momento deve rinunciare alla fantasia di Caprari, fuori per un problema fisico. Ad affiancare quindi Improta sulla trequarti c’è Sau, entrambi a supporto di Lapadula. Centrocampo formato da Schiattarella, Ionita e infine Dabo. In difesa Foulon, Glik, Barba e Maggio. In porta c’è ...

Atalanta_BC : ?? Il nostro 11 titolare! ???? Our #StartingXI to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #BeneventoAtalanta… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Benevento 0-1 Atalanta #SSFootball - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - IAMCALCIOBENEVE : Benevento-Atalanta 1-4: giallorossi troppo incerottati, Ilicic super - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Benevento-Atalanta 1-4 -