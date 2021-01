Basilicata, per le superiori Didattica digitale integrata fino al 30 gennaio. ORDINANZA (Di sabato 9 gennaio 2021) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 5 - Speciale del 9 gennaio 2021 l'ORDINANZA del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata n° 2 del 9 gennaio 2021 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regionen. 5 - Speciale del 92021 l'del Presidente della Giunta Regionale dellan° 2 del 92021 L'articolo .

