Atp Antalya 2021: Travaglia supera Ruusuvuori in due set (Di sabato 9 gennaio 2021) Stefano Travaglia supera in due set (7-6(5) 6-3) il finlandese Emil Ruusuvuori nel match valido per gli ottavi di finale dell'ATP di Antalya 2021. Sul cemento turco, il finlandese è partito bene vincendo i primi tre game del primo set. Poi la reazione dell'azzurro, che ha pareggiato i conti (3-3) per poi lottare game a game con l'avversario fino al tie-break, dove è riuscito ad imporsi. Nel secondo set Travaglia ha ripreso con la grinta giusta, portandosi in vantaggio per 4-1 e andando a vincere per 6-3, conquistando così il passaggio del turno. SportFace.

