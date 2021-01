Verona | Juric | “Contro il Crotone gara difficile ma dobbiamo avere più motivazioni di loro”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildomenica sarà impegnato al Bentegodi nella sfida internail. Il tecnicoha presentato la partita in sala stampa ricordando il suo passato sulla panchina della squadra calabrese: "Significa tantissimo ritrovare il, perché ci sono stato sia da giocatore che da allenatore, festeggiando alla guida della squadra la prima promozione in A del Club. Il legame che ho con la Società è speciale: sono ancora amico di tutti".PARTITA - "Ilha il suo stile di gioco e non lo cambia a seconda dell'avversario. Sono molto competitivi, anche perché hanno da qualche anno lo stesso allenatore e ormai giocano a memoria. Hanno subìto tanti gol perché affrontano con la stessa impronta di gioco anche le grandi squadre. Credono fermamente nella propria idea di ...