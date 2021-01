‘Uomini e Donne’, ecco dove avevamo già visto Gianluca De Matteis prima che salisse sul trono! (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’avventura di Gianluca De Matteis a Uomini e Donne si è conclusa con un nulla di fatto. Il bel tronista non è riuscito a trovare la sua anima gemella e così, consapevole di quello che stava cercando e di non voler perdere tempo, ha deciso tra le lacrime di abbandonare il dating show di Canale 5 tornando alla sua vita di sempre. Bello, determinato, e cosciente di sé e di tutti i suoi limiti, Gianluca è apparso fin da subito un ragazzo ostinato e caparbio, e la sua bellezza e personalità hanno affascinato il pubblico da casa, particolarmente dispiaciuto del suo prematuro abbandono. In attesa di rivederlo presto sul piccolo schermo, ai telespettatori più attenti non è sfuggito che De Matteis è già apparso invece sul grande schermo nel film di Luca Miniero del 2018 Sono tornato. Nella pellicola, che vede tra i suoi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’avventura diDea Uomini e Donne si è conclusa con un nulla di fatto. Il bel tronista non è riuscito a trovare la sua anima gemella e così, consapevole di quello che stava cercando e di non voler perdere tempo, ha deciso tra le lacrime di abbandonare il dating show di Canale 5 tornando alla sua vita di sempre. Bello, determinato, e cosciente di sé e di tutti i suoi limiti,è apparso fin da subito un ragazzo ostinato e caparbio, e la sua bellezza e personalità hanno affascinato il pubblico da casa, particolarmente dispiaciuto del suo prematuro abbandono. In attesa di rivederlo presto sul piccolo schermo, ai telespettatori più attenti non è sfuggito che Deè già apparso invece sul grande schermo nel film di Luca Miniero del 2018 Sono tornato. Nella pellicola, che vede tra i suoi ...

