Ultime Notizie Roma del 08-01-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno riunione del premier Giuseppe conte con i capi delegazione convocata alle 18 sul recovery Plan è stata allargata anche a due delegati per ognuno dei partiti di maggioranza insieme a Dario Franceschini Alfonso buona Teresa Bellanova e Roberto Speranza ti faranno i due esponenti di ciascun partito delegati a seguire il piano alla riunione dovrebbero prendere parte anche i ministri Gualtieri Patronelli Amendola e Provenzano oltre al Sottosegretario ultimatum di Bella Nova già oggi ci devono essere dei segnali molto chiari e Letizia Moratti Sara vicepresidente e assessore al Welfare nella nuova giunta della Lombardia lo ha detto il governatore fontana comelato in Giunta anche due deputati della Lega all’ex Ministro per la famiglia Alessandra Locatelli è l’ex Sottosegretario rapporti ...