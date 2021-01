Ultime Notizie Roma del 08-01-2021 ore 14:10 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una voragine si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del mare di ponticelli nella periferia est di Napoli non si registrano persone ferite coinvolte anche se alcune autovetture sono finite nella cavità si tratterebbe di un esplosione alcuni testimoni infatti di un boato e del successivo cedimento della strada sul posto sono intervenuti i carabinieri Vigili del Fuoco Sotto indagine la conduttura dell’ossigeno riapre le scuole di ogni ordine e grado di riattivare completamente i contatti sociali senza misure restrittive potrebbe determinare un’onda epidemica non contenibile lo si legge in uno studio dell’INAIL istituto superiore della sanità è il presidente della commissione europea Ursula von der leyen Annuncia il nuovo accordo trovato con fai per ora potremmo acquistare ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una voragine si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del mare di ponticelli nella periferia est di Napoli non si registrano persone ferite coinvolte anche se alcune autovetture sono finite nella cavità si tratterebbe di un esplosione alcuni testimoni infatti di un boato e del successivo cedimento della strada sul posto sono intervenuti i carabinieri Vigili del Fuoco Sotto indagine la conduttura dell’ossigeno riapre le scuole di ogni ordine e grado di riattivare completamente i contatti sociali senza misure restrittive potrebbe determinare un’onda epidemica non contenibile lo si legge in uno studio dell’INAIL istituto superiore della sanità è il presidente della commissione europea Ursula von der leyen Annuncia il nuovo accordo trovato con fai per ora potremmo acquistare ...

