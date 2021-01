Ubriaco in auto vìola coprifuoco e colpisce auto Carabinieri: denunciato 30enne (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – Lo hanno sorpreso, di notte, in violazione del ‘coprifuoco’ adottato nel pacchetto di misure introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in auto, fermo sul Lungotevere Diaz. Dopo essersi accodati al suo fuoristrada, con l’intento di identificarlo, il conducente ha improvvisamente innestato la retromarcia, colpendo volontariamente l’auto dei Carabinieri, per poi darsi alla fuga. I Carabinieri della Stazione Roma Flaminia lo hanno inseguito, riuscendo a bloccarlo in via Colli della Farnesina. Alla guida del fuoristrada e’ stato trovato un romano di 30 anni, agente immobiliare di professione e incensurato, che in evidente stato di ebbrezza ha continuato nel suo atteggiamento poco collaborativo e quando i Carabinieri volevano sottoporlo al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – Lo hanno sorpreso, di notte, in violazione del ‘’ adottato nel pacchetto di misure introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in, fermo sul Lungotevere Diaz. Dopo essersi accodati al suo fuoristrada, con l’intento di identificarlo, il conducente ha improvvisamente innestato la retromarcia, colpendo volontariamente l’dei, per poi darsi alla fuga. Idella Stazione Roma Flaminia lo hanno inseguito, riuscendo a bloccarlo in via Colli della Farnesina. Alla guida del fuoristrada e’ stato trovato un romano di 30 anni, agente immobiliare di professione e incensurato, che in evidente stato di ebbrezza ha continuato nel suo atteggiamento poco collaborativo e quando ivolevano sottoporlo al ...

