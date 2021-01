Strage di Viareggio, nuovo processo d'appello solo per il disastro colposo (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - processo d'appello bis soltanto per il capo di imputazione relativo al disastro colposo. È quando ha disposto la quarta sezione penale della Cassazione nel processo sulla Strage di Viareggio. Per Mauro Moretti, ex ad di Fs e Rfi, condannato in appello a 7 anni, e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi condannato in secondo grado a 6 anni, la Suprema Corte ha disposto un nuovo processo nel quale andranno rivalutati alcuni profili di colpa. I giudici della quarta sezione penale sono stati in camera di consiglio, dopo i 4 giorni di udienze celebrate lo scorso dicembre, per esaminare le decine di ricorsi presentati contro la sentenza d'appello pronunciata dai magistrati di Firenze nel giugno del 2019. La ... Leggi su agi (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI -d'bis soltanto per il capo di imputazione relativo al. È quando ha disposto la quarta sezione penale della Cassazione nelsulladi. Per Mauro Moretti, ex ad di Fs e Rfi, condannato ina 7 anni, e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi condannato in secondo grado a 6 anni, la Suprema Corte ha disposto unnel quale andranno rivalutati alcuni profili di colpa. I giudici della quarta sezione penale sono stati in camera di consiglio, dopo i 4 giorni di udienze celebrate lo scorso dicembre, per esaminare le decine di ricorsi presentati contro la sentenza d'pronunciata dai magistrati di Firenze nel giugno del 2019. La ...

