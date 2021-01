Serie A, oggi inizia la 17ª giornata. Il programma (Di sabato 9 gennaio 2021) oggi inizia la 17ª giornata di Serie A. Si parte con i tre anticipi del sabato: Benevento-Atalanta alle 15.00, Genoa-Bologna alle 18 e Milan-Torino alle 20.45. Ecco il programma completo: SABATO 9 GENNAIOBenevento-Atalanta ore 15.00 Genoa-Bologna ore 18.00 Milan-Torino ore 20.45 DOMENICA 10 GENNAIORoma-Inter ore 12.30 Parma-Lazio ore 15.00 Udinese-Napoli ore 15.00 Verona-Crotone ore 15.00 Fiorentina-Cagliari ore 18.00 Juventus-Sassuolo ore 20.45 LUNEDI’ 11 GENNAIOSpezia-Sampdoria ore 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021)la 17ªdiA. Si parte con i tre anticipi del sabato: Benevento-Atalanta alle 15.00, Genoa-Bologna alle 18 e Milan-Torino alle 20.45. Ecco ilcompleto: SABATO 9 GENNAIOBenevento-Atalanta ore 15.00 Genoa-Bologna ore 18.00 Milan-Torino ore 20.45 DOMENICA 10 GENNAIORoma-Inter ore 12.30 Parma-Lazio ore 15.00 Udinese-Napoli ore 15.00 Verona-Crotone ore 15.00 Fiorentina-Cagliari ore 18.00 Juventus-Sassuolo ore 20.45 LUNEDI’ 11 GENNAIOSpezia-Sampdoria ore 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Presidente dell'Ascoli Calcio Carlo Neri è stato nominato Consigliere della Lega B nel corso dell'Assemblea, riunitasi oggi in videoconferenza. Rieletto Presidente della Lega Serie B l ...

L'Inter inizia a muoversi per un vice Lukaku ma prima devono uscire Eriksen e Pinamonti. Il Monza tratta Ricci, Falco ed Edera. Spal su Galabinov ...

