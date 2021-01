Scandalo Covid in Inghilterra: in serie B nascondono i positivi e giocano lo stesso (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le 52 partite rinviate tra Championship, League One e League Two (le tre serie successive alla Premier) sono solo la punta dell’iceberg Covid, nel calcio inglese. Il Daily Mail scrive che il bubbone sta per scoppiare: ci sono squadre che hanno continuano a giocare nascondendo i positivi, pur di non essere costrette a fermarsi. Un club della League One – scrivono – è andato avanti a giocare con una partita, mettendo a rischio gli avversari, nonostante sapesse che un certo numero di giocatori e personale era stato colpito. I test subito dopo il match hanno rivelato un focolaio, che ha portato al rinvio di una serie di partite successive. Ma fonti del Mail dicono che le partite in corso in circostanze simili sono state tante in questa stagione. Alcuni giocatori sono stati persino incoraggiati dai manager a rimuovere l’app ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le 52 partite rinviate tra Championship, League One e League Two (le tresuccessive alla Premier) sono solo la punta dell’iceberg, nel calcio inglese. Il Daily Mail scrive che il bubbone sta per scoppiare: ci sono squadre che hanno continuano a giocare nascondendo i, pur di non essere costrette a fermarsi. Un club della League One – scrivono – è andato avanti a giocare con una partita, mettendo a rischio gli avversari, nonostante sapesse che un certo numero di giocatori e personale era stato colpito. I test subito dopo il match hanno rivelato un focolaio, che ha portato al rinvio di unadi partite successive. Ma fonti del Mail dicono che le partite in corso in circostanze simili sono state tante in questa stagione. Alcuni giocatori sono stati persino incoraggiati dai manager a rimuovere l’app ...

Il Daily Mail: Sotto la Premier fanno quasi tutti così. Ai giocatori viene detto di disinstallare le app di tracciamento ...

Covid a Sementina: finora zero decessi e zero contagi

Fino a oggi, durante la seconda ondata pandemica, zero decessi nelle quattro case per anziani gestite dalla Città di Bellinzona. Zero decessi mentre durante la primavera una delle quattro, la struttur ...

