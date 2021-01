Sassuolo è ufficiale: Berardi salta la Juve. Il comunicato del club (Di venerdì 8 gennaio 2021) Era nell’aria dopo il problema accusato nell’ultima sfida contro il Genoa, adesso attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la società neroverde conferma l’assenza del suo capitano nella sfida contro la Juventus. Questo il comunicato: “Fermo Domenico Berardi per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione distrattiva dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente”. Assenza importante quella di Domenico Berardi per la squadra, considerando che il suo apporto in questa stagione è di 7 gol in 15 partite giocate. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Era nell’aria dopo il problema accusato nell’ultima sfida contro il Genoa, adesso attraverso unsul proprio sito, la società neroverde conferma l’assenza del suo capitano nella sfida contro lantus. Questo il: “Fermo Domenicoper il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione distrattiva dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente”. Assenza importante quella di Domenicoper la squadra, considerando che il suo apporto in questa stagione è di 7 gol in 15 partite giocate. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sassuolo, UFFICIALE: lesione distrattiva dei flessori per #Berardi, i tempi di recupero - sportli26181512 : Sassuolo, UFFICIALE: lesione distrattiva dei flessori per Berardi, i tempi di recupero: Brutte notizie per Roberto… - cmdotcom : #Sassuolo, UFFICIALE: lesione distrattiva dei flessori per #Berardi, i tempi di recupero - AIA_Padova : DESIGNAZIONI NAZIONALI Apre le designazioni di questa giornata il nostro arbitro di punta Daniele #Chiffi, che sarà… - Fefinho83 : RT @FMCROfficial: Comunicato Ufficiale del Sassuolo:”Per noi non c’è nessun problema per la partita di domenica con la Juventus, se non pot… -