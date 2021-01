Rapina ad azienda con sequestro dei dipendenti | Polizia arresta bandito

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn cinquantenne di Napoli è statoto dalladi Stato per unacondi persona commessa l’8 aprile 2019 in un’di logistica, stoccaggio e distribuzione di prodotti per l’abbigliamento situata all’interporto di Marcianise (Ce). L’uomo è finito in carcere su ordine del Gip del Tribunale dei Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva avanzata dalla Procura guidata da Maria Antonietta Troncone. E’ caccia ai complici. Dalle indagini realizzate dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta, è emerso che il malviventetore faceva parte di una banda specializzata in rapine, che nell’aprile 2019 realizzò l’assalto armato all’casertana. I banditi – hanno accertato ...