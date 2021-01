Path of Exile 2 potrebbe uscire nel 2022 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Path of Exile riceverà alcune enormi aggiunte di contenuti la prossima settimana, ma che dire di Path of Exile 2? Annunciato inizialmente nel 2019, il titolo avrebbe dovuto ricevere una beta l'anno scorso, ma ha subito dei rinvii. Parlando con PC Gamer, il boss dello studio Chris Wilson ha detto che Path of Exile 2 probabilmente verrà lanciato nel 2022. Per quanto riguarda le ragioni alla base dei problemi di sviluppo, Wilson ha detto: "odio incolpare il COVID-19, ma ha rappresentato una parte importante delle nostre difficoltà. Abbiamo avuto difficoltà ad assumere a livello internazionale perché i confini con la Nuova Zelanda sono chiusi, il che ha ridotto un po' la crescita del nostro team di creazione di asset. Il progresso dello sviluppo non è stato così veloce ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021)ofriceverà alcune enormi aggiunte di contenuti la prossima settimana, ma che dire diof2? Annunciato inizialmente nel 2019, il titolo avrebbe dovuto ricevere una beta l'anno scorso, ma ha subito dei rinvii. Parlando con PC Gamer, il boss dello studio Chris Wilson ha detto cheof2 probabilmente verrà lanciato nel. Per quanto riguarda le ragioni alla base dei problemi di sviluppo, Wilson ha detto: "odio incolpare il COVID-19, ma ha rappresentato una parte importante delle nostre difficoltà. Abbiamo avuto difficoltà ad assumere a livello internazionale perché i confini con la Nuova Zelanda sono chiusi, il che ha ridotto un po' la crescita del nostro team di creazione di asset. Il progresso dello sviluppo non è stato così veloce ...

