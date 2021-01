Lorella Cuccarini positiva al Covid, reality Dad per gli studenti della scuola di Amici (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lorella Cuccarini positiva al Covid. L’insegnante della scuola di Amici ha contratto il virus, ma le sue condizioni di salute sarebbero buone. La conduttrice è asintomatica e sta bene, e domani sarà in collegamento da casa, nel corso della puntata pomeridiana del talent su Canale 5. La Cuccarini spiegherà di aver contratto il virus, e di essere in attesa del tampone ‘negativo’ prima di poter tornare a registrare ‘in presenza’. Nel frattempo pare che farà lezioni a distanza ai suoi studenti che non ha alcuna intenzione di abbandonare. Nel talent Lorella affianca Alessandra Celentano e Veronica Peparini nel giudicare le performance di danza dei ragazzi ed è stata fortemente voluta da Maria De Filippi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 gennaio 2021)al. L’insegnantediha contratto il virus, ma le sue condizioni di salute sarebbero buone. La conduttrice è asintomatica e sta bene, e domani sarà in collegamento da casa, nel corsopuntata pomeridiana del talent su Canale 5. Laspiegherà di aver contratto il virus, e di essere in attesa del tampone ‘negativo’ prima di poter tornare a registrare ‘in presenza’. Nel frattempo pare che farà lezioni a distanza ai suoiche non ha alcuna intenzione di abbandonare. Nel talentaffianca Alessandra Celentano e Veronica Peparini nel giudicare le performance di danza dei ragazzi ed è stata fortemente voluta da Maria De Filippi ...

