Londra | inietta falso vaccino a un’anziana e si fa pagare 160 sterline | è caccia all’uomo

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La polizia dista dando laa un uomo accusato di essersi finto un dipendente del sistema sanitario nazionale britannico (Nhs) e aver truffato una donna di 92 anni,ndole uncontro il Covid 19 in cambio di 160. È accaduto a Surbiton, sudovest di, e la notizia è stata divulgata dalla Bbc. L’uomo si è presentato a casa dell’anziana il pomeriggio del 30 dicembre, presentandosi come un dipendente dell’Nhs. La donna ha raccontato di essere stata punta al braccio con un “attrezzo simile a una freccetta” e che poi l’uomo le ha chiesto di160, promettendo che queste le sarebbero state rimborsate dall’Nhs. La polizia ha detto che non è chiaro se l’uomo abbia effettivamente ...

Un uomo è ricercato a Londra per aver iniettato una falsa dose di vaccino contro il Covid-19 a una donna di 92 anni. L’uomo, secondo quanto riportato dalla Bbc, avrebbe anche ricevuto il pagamento di ...GRAN BRETAGNA - Alle frodi per anziani bisogna ora aggiungere quella, assai grave, del falso vaccino. E' caccia all'uomo in Gran Bretagna per l'individuo che si è spacciato per addetto della sanità pu ...