L’appello di Emiliano | chi può lavori e studi da casa | indice incremento dei contagi “non mi rassicura per niente”

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Scrive Michele, presidente della Regione Puglia: – RIVOLGODI LAVORARE EARE DAA TUTTI COLORO CHE POSSONO FARE A MENO DI USCIRE DI. – CHIEDO A TUTTE LE FAMIGLIE CHE POSSONO GESTIRE DALA DIDATTICA DI PREFERIRLA A QUELLA IN PRESENZA. – SE IN QUESTO MODO RIUSCISSIMO A SALVARE ANCHE SOLO UN NONNO O UN’INSEGNANTE AVREMMO GIÀ RAGGIUNTO IL NOSTRO SCOPO ————————————————————- Oggi il Ministero della salute ha posto la Puglia in zona gialla e quindi al minimo delle restrizioni. Questa la conseguenza dell’RT pari ad 1 e della capienza della rete ospedaliera che mai ci ha mandato in zona rossa come pure è successo a tante altre regioni con storia sanitaria positiva. Sinceramente avrei preferito una decisione politica del governo per ...