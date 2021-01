La stoccata di Alessandro Sallusti ai sovranisti

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 8 gennaio 2021) «Il 6 gennaio 2021 sta al sovranismo come il 9 novembre 1989 – giorno della caduta del Muro di Berlino – sta al comunismo». Si conclude così l’editoriale disu Capitol Hill. Il direttore de il Giornale ha commentato sul suo quotidiano i fatti accaduti nelle ultime ore a Washington, con la follia dei supporters di Donald Trump che ha segnato inesorabilmente una delle peggiori pagine della politica americana. Non mancano i riferimenti alle polemiche nostrane, ma alla fine il giornalista lancia un appello – che sa di– al sovranismo (mondiale) e alla destra italiana: cambiare registro, anche comunicativo, affinché non accada nel nostro Paese quanto successo oltreoceano. LEGGI ANCHE > Trump torna sull’unico social che gli è rimasto per ammettere la sconfitta «Parole d’ordine, obiettivi e metodi dovranno ...