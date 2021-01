La paziente dell’ospedale ha un desiderio e gli infermieri lo fanno diventare realtà (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lavorare con i malati non è mai molto facile, bisogna essere persone molto sensibili e riuscire a entrare in sintonia con loro, nel migliore dei modi. Ecco perché il breve video di oggi finisce per mostrarci una serie di atteggiamenti di questi incredibili operatori sanitari che ogni giorno sono alle prese con problemi di ogni tipo. Uno dei membri dell’ospedale inglese di Worcester ha mostrato come un atteggiamento proattivo nei confronti dei pazienti può essere molto positivo e terapeutico per loro ma anche per gli stessi operatori. Questo atteggiamento può arrivare a influire molto sull’more di tutti. Helen è una delle pazienti dell’ospedale, con tutti i suoi desideri e le sue fisse, come tutti. Quando Chris ha saputo che alla donna piaceva molto la neve, allora ha deciso di creare qualcosa di molto insolito, una vera e propria invenzione di uno ... Leggi su virali.video (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lavorare con i malati non è mai molto facile, bisogna essere persone molto sensibili e riuscire a entrare in sintonia con loro, nel migliore dei modi. Ecco perché il breve video di oggi finisce per mostrarci una serie di atteggiamenti di questi incredibili operatori sanitari che ogni giorno sono alle prese con problemi di ogni tipo. Uno dei membriinglese di Worcester ha mostrato come un atteggiamento proattivo nei confronti dei pazienti può essere molto positivo e terapeutico per loro ma anche per gli stessi operatori. Questo atteggiamento può arrivare a influire molto sull’more di tutti. Helen è una delle pazienti, con tutti i suoi desideri e le sue fisse, come tutti. Quando Chris ha saputo che alla donna piaceva molto la neve, allora ha deciso di creare qualcosa di molto insolito, una vera e propria invenzione di uno ...

festinalente3 : RT @luomomascherato: Anziana in RSA genovese morta, era stata vaccinata ieri. 'Poco dopo la paziente è stata colta da una emorragia cerebra… - MarcoSpanu7 : RT @luomomascherato: Anziana in RSA genovese morta, era stata vaccinata ieri. 'Poco dopo la paziente è stata colta da una emorragia cerebra… - frefre777 : RT @luomomascherato: Anziana in RSA genovese morta, era stata vaccinata ieri. 'Poco dopo la paziente è stata colta da una emorragia cerebra… - farfarella76 : RT @luomomascherato: Anziana in RSA genovese morta, era stata vaccinata ieri. 'Poco dopo la paziente è stata colta da una emorragia cerebra… - igorlorenzo0 : RT @luomomascherato: Anziana in RSA genovese morta, era stata vaccinata ieri. 'Poco dopo la paziente è stata colta da una emorragia cerebra… -

Ultime Notizie dalla rete : paziente dell’ospedale Non perdiamo il contatto con i pazienti cronici: l'allarme degli esperti Fortune Italia