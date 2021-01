Inter, Vieri: “A volte si deve vincere anche facendo schifo” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Ci sono state tante occasioni, era troppo importante vincere. A volte devi fare schifo e portare a casa i tre punti. Tutte le volte che devono fare il salto di qualità, non ci riescono. Mi aspettavo lo facessero, considerato anche lo scontro diretto tra Milan e Juventus“. Queste le dichiarazioni dell’ex nerazzurro Christian Vieri, nel corso della puntata della sua BoboTv su Twitch, a proposito della sconfitta dell’Inter a Genova contro la Sampdoria. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Ci sono state tante occasioni, era troppo importante. Adevi faree portare a casa i tre punti. Tutte leche devono fare il salto di qualità, non ci riescono. Mi aspettavo lo facessero, consideratolo scontro diretto tra Milan e Juventus“. Queste le dichiarazioni dell’ex nerazzurro Christian, nel corso della puntata della sua BoboTv su Twitch, a proposito della sconfitta dell’a Genova contro la Sampdoria. SportFace.

Inter : ?? | THROWBACK Allacciate le cinture.... ?? ... nomi pesanti in questo viaggio a ritroso nel tempo! ?? ????… - RudyGaletti : #Inter, #Vieri durissimo: 'Per fare il salto di qualità bisogna vincere anche facendo schifo' - fcin1908it : VIDEO / Vieri: 'Inter, a Genova serviva vincere. Ogni volta che c'è da fare quel salto...' - - treblewin2010 : inter intermilanindo_ intermilanfans christian vieri - roberto baggio - gabriel omar batistuta - krudotw : In #SampInter sono andati a segno contemporaneamente Candreva, Keita e De Vrij. Ma non è la prima volta che 3 ex gi… -