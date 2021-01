Indice Rt regione per regione 8 gennaio: ecco chi entra in zona arancione (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono dieci le regioni con Rt pari o maggiore del fatidico valore 1. Nella giornata odierna l’Istituto Superiore della Sanità e il Ministero della Salute hanno redato il consueto report con i dati del monitoraggio relativi alla settimana 28/12/2020-3/01/2021. Il valore 1 è stato superato da Lombardia e Molise (1.27), Calabria (1.14), Valle d’Aosta (1.07), Emilia Romagna (1.05), Sicilia (1.04), Sardegna e Liguria (1.02), Umbria (1.01) e Puglia (1). In seguito all’analisi dell’Rt puntuale, che conta valori minimi e massimi raggiunti dalle singole regioni, oltre alla valutazione dell’incidenza sulla popolazione, da lunedì 11 gennaio in zona arancione entreranno Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. RT PUNTUALE DI TUTTE LE REGIONI 28 dicembre-3 gennaio Abruzzo 0.9 Basilicata 0.83 Calabria 1.14 Campania ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono dieci le regioni con Rt pari o maggiore del fatidico valore 1. Nella giornata odierna l’Istituto Superiore della Sanità e il Ministero della Salute hanno redato il consueto report con i dati del monitoraggio relativi alla settimana 28/12/2020-3/01/2021. Il valore 1 è stato superato da Lombardia e Molise (1.27), Calabria (1.14), Valle d’Aosta (1.07), Emilia Romagna (1.05), Sicilia (1.04), Sardegna e Liguria (1.02), Umbria (1.01) e Puglia (1). In seguito all’analisi dell’Rt puntuale, che conta valori minimi e massimi raggiunti dalle singole regioni, oltre alla valutazione dell’incidenza sulla popolazione, da lunedì 11inentreranno Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. RT PUNTUALE DI TUTTE LE REGIONI 28 dicembre-3Abruzzo 0.9 Basilicata 0.83 Calabria 1.14 Campania ...

