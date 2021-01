Governo: Iv, 'correre, avete dormito fino a dicembre' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Iv chiede di correre. “Si è perso sin troppo tempo”. È quanto emerge dal vertice in corso. “Abbiamo chiesto di iniziare a lavorare a luglio e vi siete svegliati a dicembre. E dal 7 dicembre ci avete riconvocato il 22 dicembre - hanno ricordato gli esponenti di Iv - Noi abbiamo lavorato sempre, anche a Natale. Ora vogliamo il documento finale e su quello diamo valutazione in 24 ore. Non si perda altro tempo”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Iv chiede di. “Si è perso sin troppo tempo”. È quanto emerge dal vertice in corso. “Abbiamo chiesto di iniziare a lavorare a luglio e vi siete svegliati a. E dal 7ciriconvocato il 22- hanno ricordato gli esponenti di Iv - Noi abbiamo lavorato sempre, anche a Natale. Ora vogliamo il documento finale e su quello diamo valutazione in 24 ore. Non si perda altro tempo”.

CoViD San Benedetto del Tronto: lo Screening oltre le più rosee aspettative. Il Sindaco Piunti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo screenin oltre le più rosee aspettative Grande soddisfazione per la partecipazione dei sambenedettesi allo screening di massa: “E’ la prova generale per la vacccinazione” ...

