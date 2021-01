GF Vip, arriva il colpo di scena: “Giulia è fidanzata” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Durante il pomeriggio al GF Vip c’è stato un colpo di scena: qualcuno con un megafono ha urlato che Giulia Salemi avrebbe un fidanzato segreto. Nel primo pomeriggio nella Casa del “Grande Fratello Vip” c’è stato un colpo di scena: fuori dalle mura del bunker di Cinecittà qualcuno con un megafono ha cominciato a urlare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Durante il pomeriggio al GF Vip c’è stato undi: qualcuno con un megafono ha urlato cheSalemi avrebbe un fidanzato segreto. Nel primo pomeriggio nella Casa del “Grande Fratello Vip” c’è stato undi: fuori dalle mura del bunker di Cinecittà qualcuno con un megafono ha cominciato a urlare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Micio_Theo : RT @Novella_2000: Carimadituttoedipiù arriva al #GFVip e avrà un confronto con una delle vippone - Novella_2000 : Carimadituttoedipiù arriva al #GFVip e avrà un confronto con una delle vippone - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Nima Benati: 'La volpe che non arriva all'uva dice che è acerba' - infoitcultura : Uomini e Donne: arriva il format Vip in prima serata con Giulia De Lellis? - infoitcultura : Uomini e Donne: arriva la versione Vip in prima serata. L’indiscrezione -