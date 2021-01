Fabian Ruiz in uscita, il Napoli piazza il colpo Zaccagni: i dettagli dell’affare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Cristiano Giuntoli è già al lavoro per la prossima stagione. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis piazza il colpo Mattia Zaccagni per giugno. Come riportato da Repubblica, l’acquisto del 25enne centrocampista del Verona è in dirittura d’arrivo: operazione da 14 milioni. L’affare si fa subito a gennaio, poi il centrocampista passerà al club partenopeo in estate: la stessa formula utilizzata da Napoli e Verona lo stesso anno per Rrahmani. Gli azzurri da tempo seguono il centrocampista classe 1995, salito alla ribalta nella passata stagione, che con Juric ha trovato la sua definitiva consacrazione ed è stato di recente convocato in nazionale azzurra da Roberto Mancini. Qualche settimana fa Fausto Pari, procuratore di Zaccagni, ai ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Cristiano Giuntoli è già al lavoro per la prossima stagione. Ildi Aurelio De LaurentiisilMattiaper giugno. Come riportato da Repubblica, l’acquisto del 25enne centrocampista del Verona è in dirittura d’arrivo: operazione da 14 milioni. L’affare si fa subito a gennaio, poi il centrocampista passerà al club partenopeo in estate: la stessa formula utilizzata dae Verona lo stesso anno per Rrahmani. Gli azzurri da tempo seguono il centrocampista classe 1995, salito alla ribalta nella passata stagione, che con Juric ha trovato la sua definitiva consacrazione ed è stato di recente convocato in nazionale azzurra da Roberto Mancini. Qualche settimana fa Fausto Pari, procuratore di, ai ...

