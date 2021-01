Dragon Age 4 torna a mostrarsi in una concept art di una classe dell'atteso RPG BioWare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Definire delicata la situazione di BioWare è molto probabilmente un eufemismo. Il conosciutissimo team che sin dalla sua nascita ci ha regalato grandi RPG sta vivendo degli anni molto difficili dopo un Mass Effect: Andromeda che ha incontrato il favore di molti ma che sotto tanti aspetti è stato un fallimento e un Anthem che invece ha tutto l'aspetto di un semi-flop se non di un flop su tutta la linea. Il team ha perso pedine chiave come Mark Darrah e Casey Hudson ma intanto sta preparando le cartucce che potrebbero dimostrare tutto il valore dello studio. Tra queste spicca sicuramente il nuovo Dragon Age, denominato per comodità un po' da tutti con l'appellativo di Dragon Age 4. Il progetto molto probabilmente si farà attendere ancora parecchio considerando quanto poco si sappia al riguardo e quanto pochissimo sia ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Definire delicata la situazione diè molto probabilmente un eufemismo. Il conosciutissimo team che sin dalla sua nascita ci ha regalato grandi RPG sta vivendo degli anni molto difficili dopo un Mass Effect: Andromeda che ha incontrato il favore di molti ma che sotto tanti aspetti è stato un fallimento e un Anthem che invece ha tutto l'aspetto di un semi-flop se non di un flop su tutta la linea. Il team ha perso pedine chiave come Mark Darrah e Casey Hudson ma intanto sta preparando le cartucce che potrebbero dimostrare tutto il valoreo studio. Tra queste spicca sicuramente il nuovoAge, denominato per comodità un po' da tutti con l'appellativo diAge 4. Il progetto molto probabilmente si farà attendere ancora parecchio considerando quanto poco si sappia al riguardo e quanto pochissimo sia ...

