Dopo l' impeachment virtuale | la Camera imbastisce quello formale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) A due giorni dall’assalto a Capitol Hill, nei palazzi del potere di Washington rimbalza un’unica domanda: come arrivare da qui al 20 gennaio, giorno dell’insediamento di Joe Biden, senza che Donald Trump combini altri guai? Il discorso in extremis di ieri sera – in cui ha finalmente ammesso la sconfitta impegnandosi a una “transizione dei poteri ordinata e tranquilla” - è abbastanza per poterlo tollerare 12 giorni in più, o la rimozione dall’incarico tramiteè un obbligo costituzionale, dato il suo “incitamento alla sedizione”? Mentre l’America si risveglia dall’incubo, le distanze siderali restano, sia quella tra democratici e repubblicani, sia quella più generale tra politici e persone comuni. I democratici alla- riporta la stampa Usa - sono intenzionati a presentare una nuova richiesta di, malgrado i ...