Covid scuola, una preside: “Troppo caos e paura. Meglio la DaD qualche altra settimana” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una dirigente scolastica di Palermo invita ad insistere con la DaD per le superiori per qualche altra settimana visto l'andamento preoccupante dei contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una dirigente scolastica di Palermo invita ad insistere con la DaD per le superiori pervisto l'andamento preoccupante dei contagi. L'articolo .

RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - matteosalvinimi : “Grazie Arcuri, i banchi con le rotelle hanno protetto le scuole dal Covid” ?? Firmato Azzolina. L’ha detto verament… - Avvenire_Nei : #Scuola Alla fine conteremo, per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, due anni di povertà educativa. E per tanti… - zazoomblog : Lorella Cuccarini positiva al Covid reality Dad per gli studenti della scuola di Amici - #Lorella #Cuccarini… - orizzontescuola : Covid scuola, una preside: “Troppo caos e paura. Meglio la DaD qualche altra settimana” -