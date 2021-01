Covid, parte la campagna di vaccinazione alla Mostra d’Oltremare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ partita questa mattina la campagna di vaccinazione al Covid Vaccine Center, allestito all’interno della Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta. Numerosi gli operatori dell’Asl Napoli 1 Centro che oggi sono in fila all’esterno della Mostra in attesa di vaccinarsi. Solo per la giornata di oggi sono previsti, infatti, circa 1500 vaccini. Che andranno effettuati, oltre che sul personale sanitario, anche sui medici di famiglia, pediatri e dipendenti di cliniche private. All’interno dell’area di Fuorigrotta, inoltre, è stata allestita una breve Mostra che ripercorre la storia della lotta ai virus, dai tempi passati fino a quelli moderni e l’attuale battaglia contro il Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ partita questa mattina ladialVaccine Center, allestito all’interno dellaa Fuorigrotta. Numerosi gli operatori dell’Asl Napoli 1 Centro che oggi sono in fila all’esterno dellain attesa di vaccinarsi. Solo per la giornata di oggi sono previsti, infatti, circa 1500 vaccini. Che andranno effettuati, oltre che sul personale sanitario, anche sui medici di famiglia, pediatri e dipendenti di cliniche private. All’interno dell’area di Fuorigrotta, inoltre, è stata allestita una breveche ripercorre la storia della lotta ai virus, dai tempi passati fino a quelli moderni e l’attuale battaglia contro il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

pisto_gol : Scongiurato il blocco da parte della ASL di Torino la Juve è partita regolarmente per Milano, dove questa sera affr… - EleonoraEvi : Sono veramente dilettanti allo sbaraglio, #RegioneLombardia appare smarrita persino nella gestione dei #vaccini ant… - TerlizziLiveIt : Parte l’assistenza domiciliare per disabili e anziani risultati positivi al Covid-19 - LegaCamera : #Grimoldi: “Finalmente una decisione di inatteso buon senso da parte de Governo che ha accolto la proposta della Le… - vale_frezz : Parte la corsa ai saldi in tempo di Covid, caccia all’affare fra mille precauzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid parte Tampone rapido Covid: oggi si parte a Fano. Dove, come e quando farlo il Resto del Carlino Covid, Mulino Bianco: ‘abbracci’ speciali per gli infermieri: nobile causa

Niente contatto fisico, distanziamento sociale e mascherine. La Mulino Bianco però "risolve" così e celebra gli infermieri con i suoi abbracci.

Covid Cina, in lockdown 11 milioni di persone

Le autorità cinesi hanno messo in lockdown una città di 11 milioni di persone, nella provincia di Hebei, per contenere la peggiore ondata di coronavirus che il Paese si trova ad affrontare da diversi ...

Niente contatto fisico, distanziamento sociale e mascherine. La Mulino Bianco però "risolve" così e celebra gli infermieri con i suoi abbracci.Le autorità cinesi hanno messo in lockdown una città di 11 milioni di persone, nella provincia di Hebei, per contenere la peggiore ondata di coronavirus che il Paese si trova ad affrontare da diversi ...