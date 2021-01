Covid, Boccia: 'Con il sistema delle fasce evitiamo il lockdown' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con il sistema della fasce e delle Regioni divise per colori 'teniamo il Paese in sicurezza ed evitiamo il lockdown'. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, aggiungendo che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con ildellaRegioni divise per colori 'teniamo il Paese in sicurezza edil'. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco, aggiungendo che ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Boccia: 'Con il sistema delle fasce evitiamo il lockdown' #francescoboccia - Aquila6811 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Boccia: 'Con il sistema delle fasce evitiamo il lockdown' #francescoboccia - VivMilano : RT @Adnkronos: #Covid, #Boccia: 'Varianti circolano velocemente in Europa' - Stan_are : RT @Adnkronos: #Covid, #Boccia: 'Varianti circolano velocemente in Europa' - Adnkronos : #Covid, #Boccia: 'Varianti circolano velocemente in Europa' -